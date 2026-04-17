CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA DE HUESCA
Solo 2 de las 704 viviendas visadas en 2025 eran VPO
La Crónica de la Hoya de Huesca
La provincia de Huesca registró el visado de 704 viviendas nuevas durante el año 2025, de las que 702 fueron vivienda libre y 2 de protección oficial y se realizaron casi 4.000 operaciones de compraventa.
Son datos que revelan que la construcción en Huesca mantiene su actividad, pero el sector alerta de las dificultades para el desarrollo urbanístico, la falta de relevo generacional y la tensión de la obra pública por la subida de precios.
Así se detalla en el informe que sobre la evolución del sector de la construcción en la provincia de Huesca durante el 2025, elaborado la Federación de Asociaciones de la Construcción de la provincia oscense.
La presidenta de la federación, Manuela Pastor, destaca el dato de los visados a tenor de los últimos quince años «porque llegamos a tocar fondo con 185 viviendas visadas en la provincia de Huesca», recuerda, aunque apunta que «es inferior a lo que a la provincia de Huesca le pertenece y es que los años 2006 y 2007 estábamos visando en torno a 6.000 viviendas».
En el informe, se apunta que el sector de la construcción sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía provincial, pero debe afrontar varios retos, como el acceso a la vivienda, una inversión pública estable y la falta de relevo generacional. A ello se suma la situación geopolítica internacional que afecta al encarecimiento de materiales y, por lo tanto, a los precios.
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