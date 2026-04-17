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DATOS DE LA PROVINCIA EN 2025

Más de 50 estudiantes de Medicina hicieron sus prácticas en Huesca

Ana Lardiés hizo sus prácticas en centros del Cinca Medio.

Ana Lardiés hizo sus prácticas en centros del Cinca Medio. / DPH

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La DPH y la Universidad de Zaragoza mantienen un convenio dotado con 50.000 euros destinados a fomentar la realización de prácticas universitarias en los diferentes centros de salud rurales de la provincia de Huesca. Esta iniciativa está destinada para estudiantes y titulados en Medicina y Enfermería.

El objetivo final de este convenio es atraer talento al medio rural, tanto para quien no lo conoce como para quien ya tiene un vínculo y puede descubrir en él nuevas oportunidades.

En el año 2023, se realizaron 36 prácticas. Durante el año 2024, fueron 31,completadas por 27 estudiantes; y en el pasado año 2025, la cifra ha alcanzado las 66 prácticas, desempeñadas por 51 alumnos, lo que refleja un gran crecimiento de la demanda en este programa.

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«El crecimiento exponencial de la última edición es un dato muy esperanzador para nuestro territorio ante la falta de médicos», destaca el presidente de la DPH, Isaac Claver.

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