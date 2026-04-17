Más de 50 estudiantes de Medicina hicieron sus prácticas en Huesca

La DPH y la Universidad de Zaragoza mantienen un convenio dotado con 50.000 euros destinados a fomentar la realización de prácticas universitarias en los diferentes centros de salud rurales de la provincia de Huesca. Esta iniciativa está destinada para estudiantes y titulados en Medicina y Enfermería.

El objetivo final de este convenio es atraer talento al medio rural, tanto para quien no lo conoce como para quien ya tiene un vínculo y puede descubrir en él nuevas oportunidades.

En el año 2023, se realizaron 36 prácticas. Durante el año 2024, fueron 31,completadas por 27 estudiantes; y en el pasado año 2025, la cifra ha alcanzado las 66 prácticas, desempeñadas por 51 alumnos, lo que refleja un gran crecimiento de la demanda en este programa.

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«El crecimiento exponencial de la última edición es un dato muy esperanzador para nuestro territorio ante la falta de médicos», destaca el presidente de la DPH, Isaac Claver.