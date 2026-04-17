Dos alumnos de Bolea son premiados por Asaja

El II Concurso Periodista Agro Escolar organizado por Asaja Aragón entregó recientemente sus galardones en un acto al que acudieron más de 300 personas entre alumnos y profesores de varios centros de la comunidad.

El objetivo del certamen es acercar el mundo agrario a las aulas y fomentar el interés de los más jóvenes por el sector agroalimentario a través de dibujos y editoriales.

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Ares Garcés Brianso, alumno de 5 años del CEI Virgen de la Soledad de Bolea se llevó el tercer premio en la categoría infantil, mientras que su compañera de centro Naroa Graf Gracia, quedó segunda en Primaria. Y el aula TEA Océano del Pirineos-Pireneés, Huesca fue premio Impulso 2025.