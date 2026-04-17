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REDOLADAS HUESCA RURAL 2026

Artistas de medio mundo evocan el sonido del hielo

Una de las actuaciones en los exteriores del CDAN.

Una de las actuaciones en los exteriores del CDAN. / ESTOESLOQUEHAY

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El ciclo Redoladas Huesca Rural ha dado comienzo a su sexta edición en el CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, con El llanto del glaciar, una propuesta que sitúa la música que surge del amor a las montañas en el epicentro de una experiencia expandida donde imagen, cuerpo y territorio se entrelazan.

El llanto del glaciar es un proyecto colaborativo que ha sido elaborado entre artistas de diferentes puntos del planeta que reúne música, danza vertical y creación audiovisual, desarrollado a partir de intervenciones realizadas en algunos de los glaciares más vulnerables del planeta. La propuesta se construye desde registros de actuaciones artísticas llevadas a cabo enclaves como Antisana (Ecuador), Aletsch (Suiza), La Mer de Glace (Francia) o el Cerro Tronador, entre Argentina y Chile, donde cada artista ha intervenido en condiciones reales de alta montaña.

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