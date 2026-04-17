REDOLADAS HUESCA RURAL 2026
Artistas de medio mundo evocan el sonido del hielo
La Crónica de la Hoya de Huesca
El ciclo Redoladas Huesca Rural ha dado comienzo a su sexta edición en el CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, con El llanto del glaciar, una propuesta que sitúa la música que surge del amor a las montañas en el epicentro de una experiencia expandida donde imagen, cuerpo y territorio se entrelazan.
El llanto del glaciar es un proyecto colaborativo que ha sido elaborado entre artistas de diferentes puntos del planeta que reúne música, danza vertical y creación audiovisual, desarrollado a partir de intervenciones realizadas en algunos de los glaciares más vulnerables del planeta. La propuesta se construye desde registros de actuaciones artísticas llevadas a cabo enclaves como Antisana (Ecuador), Aletsch (Suiza), La Mer de Glace (Francia) o el Cerro Tronador, entre Argentina y Chile, donde cada artista ha intervenido en condiciones reales de alta montaña.
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