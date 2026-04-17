Ayudas de la AECC para investigación en Huesca

La Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca organizó en el Planetario de Huesca un acto con motivo de la presentación de las Ayudas AECC 2025 que se desarrollarán en Aragón después de que en 2025 haya adjudicado más de 216.000 euros para impulsar la investigación en cáncer en Aragón. La cuantía se distribuye en cuatro ayudas que abarcan desde una ayuda de prácticas de verano y una ayuda predoctoral, con las que apoyar a las nuevas generaciones de científicos, hasta el impulso de proyectos colaborativos.

En España se diagnostica un caso de cáncer cada 2 minutos. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer.