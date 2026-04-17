XXVII EDICIÓN AYERBE-RIGLOS
Beaufils brilla en el Mariano Cabrero
La Crónica de la Hoya de Huesca
Riglos
El ciclista francés Antoine Beaufils se impuso en el XXVII Memorial Mariano Cabrero en el que cerca de 150 ciclistas se exprimieron por las carreteras que recorren los imponentes paisajes de los Mallos de Riglos. La salida de Ayerbe dio paso a un circuito por Loarre, Bolea y Esquedas antes de regresar a Ayerbe, punto de la meta volante. Tras varios intentos de escapada infructuosos, la ascensión final camino de Riglos permitió a dos ciclistas distanciarse del grupo y disputarse la victoria en un apretado sprint que decantó Beaufils (Occitane Cyclisme) sobre Biel Pociello (PC Baix Ebre). Completó el podio Toni Bordoy (KH7), el mejor joven de la prueba.
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