MARTES Y VIERNES DE 14.45 A 15.15 HORAS
Biscarrués incorpora un servicio farmacéutico
La Crónica de la Hoya de Huesca
La localidad altoaragonesa de Biscarrués ha incorporado un nuevo servicio farmacéutico con el propósito facilitar el acceso de la población a los medicamentos, especialmente a la gente más mayor ante las dificultades de transporte existentes en el territorio y la inexistencia de una conexión con la farmacia de referencia.
El acceso en la localidad de la Comarca de la Hoya de Huesca a los productos de botica se lleva a cabo mediante un botiquín farmacéutico, dependiente de la farmacia de Ayerbe, que permitirá a los vecinos recoger su medicación sin necesidad de desplazarse fuera del municipio. Funcionará los martes y viernes y la dispensa de medicamentos se hará de 14.45 a 15.15 horas.
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