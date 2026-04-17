Biscarrués incorpora un servicio farmacéutico

La localidad altoaragonesa de Biscarrués ha incorporado un nuevo servicio farmacéutico con el propósito facilitar el acceso de la población a los medicamentos, especialmente a la gente más mayor ante las dificultades de transporte existentes en el territorio y la inexistencia de una conexión con la farmacia de referencia.

El acceso en la localidad de la Comarca de la Hoya de Huesca a los productos de botica se lleva a cabo mediante un botiquín farmacéutico, dependiente de la farmacia de Ayerbe, que permitirá a los vecinos recoger su medicación sin necesidad de desplazarse fuera del municipio. Funcionará los martes y viernes y la dispensa de medicamentos se hará de 14.45 a 15.15 horas.