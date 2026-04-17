Biscarrués saca lustre a sus cuatro campanas

Santa María (1583), San Sebastián (1841) y las otras dos campanas del conjunto parroquial de Biscarrués se van a someter a un proceso de restauración integral con el fin de presevar el patrimonio histórico y cultural de la localidad de la Hoya de Huesca.

Las cuatro campanas, listas para pasar por el taller. / AYTO BISCARRUÉS

La intervención conjunta, luego de la complicada operación de desmontaje llevada a cabo el pasado 24 de marzo, responde tanto a criterios técnicos como económicos, ya que permite optimizar los costes y garantizar una intervención homogénea sobre el conjunto.

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Una de las campanas desmontadas, al detalle. / AYTO BISCARRUÉS

El proyecto contempla no solo la recuperación física de las campanas, sino también la puesta en valor del toque manual tradicional, un lenguaje sonoro ancestral que durante siglos ha servido para comunicar, convocar y marcar los ritmos de la vida en los pueblos. Su recuperación supone reforzar la identidad cultural de Biscarrués y preservar un saber transmitido de generación en generación. Esta actuación supone un paso decisivo para la recuperación del toque manual de campanas, recientemente reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cuenta con el respaldo de distintas administraciones y entidades, así como con la implicación activa de la comunidad local. Para completar la financiación necesaria, se impulsa una campaña de recogida de fondos dirigida a todas aquellos que deseen colaborar.