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Biscarrués vibró con su tamborrada

Los tambores por la calle Centro.

Los tambores por la calle Centro. / AYTO. DE BISCARRUÉS

La Crónica de la Hoya de Huesca

Biscarrués

Biscarrués celebró su tradicional tamborrada de Cuaresma previa a la Semana Santa organizada por la Archicofradía de la Vera Cruz con la participación de la Cofradía de San José y la parroquia de Biscarrués. El desfile partió de la placeta de la iglesia y recorrió la calle Centro y la plaza del pueblo ante la presencia de vecinos y visitantes. Los tambores crearon un ambiente intenso y participativo, reflejo de la tradición de la Semana Santa y del compromiso de las cofradías y de la comunidad parroquial con la vida del pueblo. Los asistentes compartieron un aperitivo y se sorteó una cesta con productos para colaborar en el arreglo de las campanas de la iglesia y ayudar a la Asociación Alcer Huesca que ayuda a personas con enfermedades renales.

Foto de familia de los cofrades en Biscarrués. | AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

Foto de familia de los cofrades en Biscarrués. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

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