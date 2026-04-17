Biscarrués vibró con su tamborrada

Biscarrués celebró su tradicional tamborrada de Cuaresma previa a la Semana Santa organizada por la Archicofradía de la Vera Cruz con la participación de la Cofradía de San José y la parroquia de Biscarrués. El desfile partió de la placeta de la iglesia y recorrió la calle Centro y la plaza del pueblo ante la presencia de vecinos y visitantes. Los tambores crearon un ambiente intenso y participativo, reflejo de la tradición de la Semana Santa y del compromiso de las cofradías y de la comunidad parroquial con la vida del pueblo. Los asistentes compartieron un aperitivo y se sorteó una cesta con productos para colaborar en el arreglo de las campanas de la iglesia y ayudar a la Asociación Alcer Huesca que ayuda a personas con enfermedades renales.

Foto de familia de los cofrades en Biscarrués. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS