DE CARÁCTER SOLIDARIO
Biscarrués vibró con su tamborrada
La Crónica de la Hoya de Huesca
Biscarrués celebró su tradicional tamborrada de Cuaresma previa a la Semana Santa organizada por la Archicofradía de la Vera Cruz con la participación de la Cofradía de San José y la parroquia de Biscarrués. El desfile partió de la placeta de la iglesia y recorrió la calle Centro y la plaza del pueblo ante la presencia de vecinos y visitantes. Los tambores crearon un ambiente intenso y participativo, reflejo de la tradición de la Semana Santa y del compromiso de las cofradías y de la comunidad parroquial con la vida del pueblo. Los asistentes compartieron un aperitivo y se sorteó una cesta con productos para colaborar en el arreglo de las campanas de la iglesia y ayudar a la Asociación Alcer Huesca que ayuda a personas con enfermedades renales.
- Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
- La presidenta del Basket Landes califica al público del Casademont Zaragoza de 'patético y vergonzoso
- Enrique Bunbury: 'Llegó un momento en el que prefería los bares de viejitos que los antros de rock
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga
- Rubén Díez, jugador del Ceuta: 'Fui socio, estuve en las finales de Montjuïc y el Bernabéu... La situación ahora es muy jodida, no nos vamos a engañar
- Bronca en Aragón por la regularización de migrantes: del 'motivo de alegría' al 'colapso en Zaragoza
- La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
- Detenido un okupa que se había atrincherado en un piso de Zaragoza tras una discusión con sus vecinos