TRAS EL IMPULSO DE LA SEMANA SANTA
Buenas perspectivas para el turismo activo y de aventura en el Alto Aragón
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Alto Aragón inicia con muy buenas perspectivas la temporada de turismo activo y de aventura, en un arranque marcado por el impulso de la Semana Santa, que dejaba altas ocupaciones y muy buenas sensaciones en el conjunto del sector. La buena climatología favoreció las reservas de última hora y permitió cerrar el periodo festivo con cifras muy positivas, con el Pirineo rozando el 100% de ocupación hotelera.
A ese buen inicio se suma un factor determinante para los próximos meses.
Así, 2026 se presenta especialmente favorable para las actividades de aguas bravas. La abundancia de agua en embalses y ríos, unida al deshielo y a las reservas de nieve acumuladas durante el invierno, permite anticipar una campaña muy positiva para modalidades como el rafting, el kayak o el barranquismo.
Este contexto llega, además, después de un hito que ha reforzado de forma decisiva el posicionamiento de la provincia en los mercados turísticos: el premio a mejor destino regional de aventura a nivel mundial logrado por ‘Tu Provincia Huesca la Magia’. Ese reconocimiento internacional ha consolidado a Huesca como uno de los grandes nombres del turismo de aventura y naturaleza, reforzando su visibilidad exterior y su capacidad para competir con los principales destinos del mundo, por lo que la perspectiva es de seguir generando riqueza, empleo y actividad.
Uno de los motores del territorio
La provincia de Huesca concentra 507 de las 624 empresas de turismo activo que hay registradas en Aragón. Solo este sector genera más de 4.000 empleos directos en el Alto Aragón y mueve alrededor de 140 millones de euros anuales.
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