Buenas perspectivas para el turismo activo y de aventura en el Alto Aragón

El Alto Aragón inicia con muy buenas perspectivas la temporada de turismo activo y de aventura, en un arranque marcado por el impulso de la Semana Santa, que dejaba altas ocupaciones y muy buenas sensaciones en el conjunto del sector. La buena climatología favoreció las reservas de última hora y permitió cerrar el periodo festivo con cifras muy positivas, con el Pirineo rozando el 100% de ocupación hotelera.

A ese buen inicio se suma un factor determinante para los próximos meses.

Así, 2026 se presenta especialmente favorable para las actividades de aguas bravas. La abundancia de agua en embalses y ríos, unida al deshielo y a las reservas de nieve acumuladas durante el invierno, permite anticipar una campaña muy positiva para modalidades como el rafting, el kayak o el barranquismo.

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Este contexto llega, además, después de un hito que ha reforzado de forma decisiva el posicionamiento de la provincia en los mercados turísticos: el premio a mejor destino regional de aventura a nivel mundial logrado por ‘Tu Provincia Huesca la Magia’. Ese reconocimiento internacional ha consolidado a Huesca como uno de los grandes nombres del turismo de aventura y naturaleza, reforzando su visibilidad exterior y su capacidad para competir con los principales destinos del mundo, por lo que la perspectiva es de seguir generando riqueza, empleo y actividad.