En busca de una oportunidad

Sillas, mesas, utensilios de cocina, manteneles, delantales o bisutería formaron parte de la colección de productos a la venta que ofreció el rastrillo de artesanía de Cáritas Huesca en la antigua tienda de Rodrigo López, en el Coso Bajo de la capital altoaragonesa.

Una colección de objetos que previamente había pasado por los talleres prelaborales que desarrolla Cáritas,dentro de su programa de inserción socio laboral, centrados en la carpintería y textil. La secretaria general de Cáritas Huesca, Isabel Ramos, destacó que estos programas buscan la inserción laboral: «Cada persona tiene su recorrido y todos los años hay incorporaciones al mercado laboral».