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IMÁGENES DE LA CONTIENDA EN EL ALTO ARAGÓN

Las Cajas de Ámsterdam: memoria de la Guerra

Una de las imágenes de Las Cajas de Ámsterdam.

Una de las imágenes de Las Cajas de Ámsterdam. / DPH

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La Diputación Provincial de Huesca ha editado Las Cajas de Ámsterdam. Margaret Michaelis y Kati Horna en la Guerra Civil, una obra de la historiadora Almudena Rubio que sale adelante con la colaboración del International Institute of Social History Foundation.

La publicación profundiza en el legado fotográfico de la austriaca Margaret Michaelis (1902-1985) y la húngara Kati Horna (1912-2000), dos autoras fundamentales para la memoria visual de este periodo histórico en el que estuvieron vinculadas a la CNT-FAI.

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Las imágenes recogidas están centradas en el frente de Aragón y en distintos episodios de la Guerra Civil en la provincia de Huesca como Albalate de Cinca, Banastás, Vicién, Igriés o Grañén, entre otras. Una parte significativa de estas imágenes se consideró desaparecida durante décadas hasta que la historiadora Rubio localizó cientos de fotografías en los archivos históricos. Las Cajas de Ámsterdam fueron evacuadas de España en enero de 1939 y trasladadas al Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam.

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