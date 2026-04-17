Cárdenas Irías ya es diácono de Huesca

La catedral de Huesca acogió en el quinto domingo de Cuaresma, Día del Seminario, la ordenación diaconal del seminarista Reynaldo Jesús Cárdenas Irías, en una celebración presidida por el obispo de la diócesis, el padre Pedro Aguado Cuesta, y arropada por numerosos fieles, sacerdotes, seminaristas, familiares y amigos llegados de distintos puntos del territorio.

La celebración, enmarcada dentro de la eucaristía, tuvo como momentos centrales la imposición de manos y la plegaria de ordenación por parte del obispo, signos esenciales de la transmisión del Espíritu Santo para el servicio.