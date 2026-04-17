IGLESIA DE SANTO DOMINGO Y SAN MARTÍN
Ciclo de música sacra para realzar la Pascua oscense
La Crónica de la Hoya de Huesca
La Semana Santa oscense contó un año más con el sugestivo evento cultural del Ciclo de Música Sacra organizado por la Cofradía del Santo Cristo del Perdón que en su duodécima edición contó con los recitales de la Coral Oscense, el Coro Ars Musicae y Ars Nova.
La cita reivindicó la música sacra como valor cultural del patrimonio oscense con el que realzar el sentido espiritual de las Fiestas de Pascua.
El Sábado de Dolor la Coral Oscense, dirigida por Elisa Betrán, se remontó al Renacimiento. Carlos Gascón dirigió el concierto sacro de Ars Musicae y el Martes Santo el del Coro Ars Nova, de Alerre, dirigido por Conrado Betrán, interpretó una misa gregoriana.
Ilustres a concurso en Huesca
El 54º Festival Internacional de Cine de Huesca selecciona un total de 77 cortometrajes a concurso; obras de cineastas nominados al Oscar, ganadores del Goya, el Cesar, el Premio Platino o reconocidos en Cannes, junto a voces debutantes en el séptimo arte, hasta 38 óperas primas participarán en la cita oscense. Un total de 26 cinematografías estarán representadas en las tres competiciones.
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