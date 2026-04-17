Ciclo de música sacra para realzar la Pascua oscense

La Semana Santa oscense contó un año más con el sugestivo evento cultural del Ciclo de Música Sacra organizado por la Cofradía del Santo Cristo del Perdón que en su duodécima edición contó con los recitales de la Coral Oscense, el Coro Ars Musicae y Ars Nova.

La cita reivindicó la música sacra como valor cultural del patrimonio oscense con el que realzar el sentido espiritual de las Fiestas de Pascua.

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El Sábado de Dolor la Coral Oscense, dirigida por Elisa Betrán, se remontó al Renacimiento. Carlos Gascón dirigió el concierto sacro de Ars Musicae y el Martes Santo el del Coro Ars Nova, de Alerre, dirigido por Conrado Betrán, interpretó una misa gregoriana.