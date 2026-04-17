Compromiso bajo la lluvia con la XIV Marcha Aspace

La sociedad oscense no se amedrentó ante la lluvia y el viento y se sumó en buen número a la causa solidaria de la XIV Marcha Aspace de Huesca, una popular y festiva caminata de 18 kilómetros con la que recaudar dinero para cumplir el sueño de la futura residencia y, casi más importante, seguir haciendo visible la realidad diaria de quienes viven con una parálisis cerebral.

Susín, Azcón, Orduna, Claver y Soler en la salida de la XIV Marcha Aspace Huesca. / FABIÁN SIMÓN

Unas 4.000 personas (de las más de 10.600 inscritas) tomaron finalmente la salida formando bajo la lluvia una corriente de coloridos chubasqueros y paraguas por el centro de la capital oscense y los barrios rurales próximos de Huerrios, Banariés y Cuarte en un recorrido al que se sumaron el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón; la consejera en funciones de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín; el presidente de la DPH, Isaac Claver; la alcaldesa de Huesca, Orduna; y la presidenta de la Comarca Hoya de Huesca, Mónica Soler, entre otros representantes públicos.

Azcón destacó el «espíritu solidario» de los vecinos, que un año más batieron el récord de inscritos. Acompañado por la consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, el presidente pudo conocer de la mano del presidente de Aspace Huesca, Anselmo Lalueza, el proyecto para construir una residencia para atender a personas con parálisis cerebral, en la que se promoverá su autonomía e integración social.

El objetivo es financiar la cuarta fase de construcción de ese nuevo centro, que contará con plazas para 15 personas. La entidad prevé que la estructura del edificio esté finalizada en 2027.

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«A ver si le pegamos un buen empujón este año y es pronto una realidad», mostró como deseo y propósito la consejera en funciones.