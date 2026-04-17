El Congreso de Huesca analiza los retos del periodismo

La XXVII edición del Congreso de Periodismo de Huesca reunió a más de 350 profesionales y estudiantes para hablar de algunos de los retos a los que se enfrenta el periodismo, como las condicionales laborales en los medios, las guerras y crisis internacionales o el auge de la inteligencia artificial.

Tomasa Hernández, María Sánchez e Isabel Poncela. / CONGRESO DE PERIODISMO DE HUESCA

La cita incluyó la entrega del XXV Premio de Periodismo José Manuel Porquet, impulsado por el Gobierno de Aragón, a María Sánchez Díez, editora sénior de narrativas digitales y formación en The New York Times, así como del I Premio de Comunicación Rural al veterano Ángel Huguet. El galardón ha sido concedido por la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para reconocer al periodismo de proximidad y cercanía que se ejerce desde los pueblos.T ambién se Premio Blasillo de Huesca al dúo humorístico Pantomima Full.

Mesa en la que se analizó el conflicto de Gaza. / CONGRESO DE PERIODISMO DE HUESCA

La corresponsal de TVE en Washington Cristina Olea, reflexionó sobre la respuesta de los medios ante la frenética actividad del presidente Trump.; el periodismo local reivindicó su relevancia; y varios expertos mostraron casos de éxito en cómo aprovechar las narrativas digitales para acercarse a los jóvenes. Además, la mesa Redacciones al límite: cuidar al periodista, cuidar al periodismo abordó la salud mental del periodista y reivindicó su derecho a la desconexión digital.

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El congreso también analizó el papel del humor gráfico, de cómo se informa sobre las enfermedades y la guerra en Gaza, la desinformación y las plataformas, la polarización y crispación.