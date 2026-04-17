XXVII EDICIÓN
El Congreso de Huesca analiza los retos del periodismo
La Crónica de la Hoya de Huesca
La XXVII edición del Congreso de Periodismo de Huesca reunió a más de 350 profesionales y estudiantes para hablar de algunos de los retos a los que se enfrenta el periodismo, como las condicionales laborales en los medios, las guerras y crisis internacionales o el auge de la inteligencia artificial.
La cita incluyó la entrega del XXV Premio de Periodismo José Manuel Porquet, impulsado por el Gobierno de Aragón, a María Sánchez Díez, editora sénior de narrativas digitales y formación en The New York Times, así como del I Premio de Comunicación Rural al veterano Ángel Huguet. El galardón ha sido concedido por la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para reconocer al periodismo de proximidad y cercanía que se ejerce desde los pueblos.T ambién se Premio Blasillo de Huesca al dúo humorístico Pantomima Full.
La corresponsal de TVE en Washington Cristina Olea, reflexionó sobre la respuesta de los medios ante la frenética actividad del presidente Trump.; el periodismo local reivindicó su relevancia; y varios expertos mostraron casos de éxito en cómo aprovechar las narrativas digitales para acercarse a los jóvenes. Además, la mesa Redacciones al límite: cuidar al periodista, cuidar al periodismo abordó la salud mental del periodista y reivindicó su derecho a la desconexión digital.
El congreso también analizó el papel del humor gráfico, de cómo se informa sobre las enfermedades y la guerra en Gaza, la desinformación y las plataformas, la polarización y crispación.
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