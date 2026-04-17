Cosecha de Invierno cautiva con la muestra de Galicia

La XXII edición de la muestra de artes Cosecha de Invierno, organizada por la Comarca Hoya de Huesca | Plana de Uesca, cerró su programación dedicada este año a Galicia con la música tradicional de Os Viqueiras de Ordes por las calles de la localidad de Torres de Montes.

El grupo gallego con los vecinos. / COMARCA HOYA DE HUESCA

El ciclo ha mostrado a lo largo de cinco semanas una programación diversa, que ha hecho un repaso por disciplinas artísticas como el circo y la danza contemporánea, la música tradicional y la canción de autor, el rock de los ochenta o el teatro de títeres. Una combinación que, gracias a la implicación de las localidades participantes y la respuesta del público, ha atraído hasta los escenarios de Angüés, La Peña Estación, Arguis, Chimillas, Albero Alto, Loarre y Santa Eulalia de Gállego, además del de Torres de Montes a unas 1.300 personas entre vecinos y visitantes de otros territorios próximos, demostrando el interés por el folclore de una tierra lejana pero que comparte muchos aspectos en común con la cultura del Alto Aragón.