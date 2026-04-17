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ORGANIZADA POR LA COMARCA HOYA DE HUESCA

Cosecha de Invierno cautiva con la muestra de Galicia

Tributo Total en homenaje a los Siniestro Total en Loarre.

Tributo Total en homenaje a los Siniestro Total en Loarre. / COMARCA HOYA DE HUESCA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Torres de Montes

La XXII edición de la muestra de artes Cosecha de Invierno, organizada por la Comarca Hoya de Huesca | Plana de Uesca, cerró su programación dedicada este año a Galicia con la música tradicional de Os Viqueiras de Ordes por las calles de la localidad de Torres de Montes.

El grupo gallego con los vecinos. | COMARCA HOYA DE HUESCA

El grupo gallego con los vecinos. / COMARCA HOYA DE HUESCA

El ciclo ha mostrado a lo largo de cinco semanas una programación diversa, que ha hecho un repaso por disciplinas artísticas como el circo y la danza contemporánea, la música tradicional y la canción de autor, el rock de los ochenta o el teatro de títeres. Una combinación que, gracias a la implicación de las localidades participantes y la respuesta del público, ha atraído hasta los escenarios de Angüés, La Peña Estación, Arguis, Chimillas, Albero Alto, Loarre y Santa Eulalia de Gállego, además del de Torres de Montes a unas 1.300 personas entre vecinos y visitantes de otros territorios próximos, demostrando el interés por el folclore de una tierra lejana pero que comparte muchos aspectos en común con la cultura del Alto Aragón.

Os Viqueira de Ordes por Torres de Montes. | COMARCA HOYA DE HUESCA

Os Viqueira de Ordes por Torres de Montes. / COMARCA HOYA DE HUESCA

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