Cuarta temporada de ‘Locas ¿de qué?’

El podcast Locas ¿de qué?, impulsado por Arcadia-Fundación Agustín Serrate, ha iniciado su cuarta temporada consolidándose como un espacio para la sensibilización en salud mental con perspectiva de género y en primera persona. Un espacio de «activismo loco» en el que las protagonistas generan discurso propio desde su experiencia.

La nueva temporada comienza con un episodio dedicado a una de las principales problemáticas sociales actuales: el acceso a la vivienda. En 2025 las integrantes del podcast participaron en el V Encuentro de Mujeres Vecinales de Aragón celebrado en Ayerbe, entre otros actos por el territorio.