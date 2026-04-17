PODCAST DE ARCADIA
Cuarta temporada de ‘Locas ¿de qué?’
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
El podcast Locas ¿de qué?, impulsado por Arcadia-Fundación Agustín Serrate, ha iniciado su cuarta temporada consolidándose como un espacio para la sensibilización en salud mental con perspectiva de género y en primera persona. Un espacio de «activismo loco» en el que las protagonistas generan discurso propio desde su experiencia.
La nueva temporada comienza con un episodio dedicado a una de las principales problemáticas sociales actuales: el acceso a la vivienda. En 2025 las integrantes del podcast participaron en el V Encuentro de Mujeres Vecinales de Aragón celebrado en Ayerbe, entre otros actos por el territorio.
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