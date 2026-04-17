La DPH muestra su compromiso con las residencias

La Diputación Provincial de Huesca ha abierto de nuevo la convocatoria del Plan de Residencias de Mayores para este 2026, manteniendo su apuesta por el apoyo a estos centros dependientes de ayuntamientos o comarcas con una partida de un millón de euros en total.

«En dos años, la DPH ha aumentado la inversión un 185% y la cobertura de la administración provincial alcanza las diez residencias públicas de mayores en el Alto Aragón», destaca La diputada de Servicios Sociales, Lola Ibort.

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La nueva convocatoria destina 600.000 euros para financiar gasto corriente y 400.000 euros para inversiones.