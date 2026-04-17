EDP ofrece becas de formación para un futuro empleo

La compañía de energías renovables EDP ha lanzado, junto a la Asociación Empresarial Eólica (AEE), y en colaboración con la empresa global de soluciones eólicas Vestas, la sexta edición del programa Skills Energy Professionals, una formación gratuita teórica y práctica para jóvenes, que les capacita para trabajar en el sector de la energía eólica en España.

Esta formación corre a cargo de la AEE y mantiene su compromiso con el desarrollo del talento en el territorio, priorizando a jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en municipios donde EDP tiene parques eólicos enoperación o desarrolla nuevos proyectos renovables. En la Hoya de Huesca corresponderían los proyectos y parques de Almudévar, y Gurrea de Gállego . El programa consta de 24 becas y ya ha comenzado su proceso de selección. En total, son 180 horas de formación en formato semipresencial cuya teoría se imparte online, mientras que la parte práctica será presencial en instalaciones acreditadas GWO y en los centros de Vestas, en Viveiro (Lugo) o Centrovía (Zaragoza).