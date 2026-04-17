RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA DE HUESCA
Estreno de la unidad de convivencia
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
La nueva unidad de convivencia de la residencia Sagrada Familia de Huesca ya ha abierto sus puertas.
Con capacidad para 11 personas, distribuidas en nueve habitaciones; siete individuales y cuatro dobles, este espacio ha supuesto una inversión de 355.936,68 euros.
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