Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupa Santa IsabelObras PortilloPP-VoxCubierta RomaredaEstación fantasmaFútbol base
instagramlinkedin

INVERSIÓN HASTA 2035

La expansión de AWS en Huesca suma 46 hectáreas

David Blázquez (AWS) interviene ante Jorge Azcón.

David Blázquez (AWS) interviene ante Jorge Azcón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La última expansión de Amazon Web Services en Aragón supondrá la construcción de otros 30 edificios de centros de datos distribuidos entre los nuevos parques que se levantarán en los términos municipales de Huesca, La Puebla de Híjar y Azaila y San Mateo de Gállego.

AWS tiene previsto invertir 33.700 millones de euros en la Región de AWS en España durante los próximos 10 años (hasta 2035), lo que implica multiplicar casi por 17 la inversión inicialmente prevista, de 2.500 millones de euros.

Noticias relacionadas

En el caso concreto de Huesca, las construcciones de parques de datos tendrán una extensión de 46,93 hectáreas y afectará a tres parcelas catastrales de propiedad privada y una zona de viario de dominio público. Están comprendidas una parcela de suelo urbano industrial, otra de viario situadas ambas en PLHUS (parcela A), y otra de usos agropecuarios en suelo rural (parcela B). Se encuentra aproximadamente a 7,8 km al suroeste del centro de la ciudad de Huesca y adyacente por el sur con la Plataforma Logística de Huesca Sur. En este caso, la instalación estará vinculada a la recientemente aprobada junto a Walqa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents