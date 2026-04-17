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IGLESIA DE TRAMACED

Freno al deterioro de San Miguel

Vista aérea de la iglesia de San Miguel de Tramaced.

Vista aérea de la iglesia de San Miguel de Tramaced. / DPH

La Crónica de la Hoya de Huesca

Tramaced

La Diputación y la Diócesis de Huesca colaboran para frenar el deterioro de la iglesia de San Miguel de Tramaced. Ambas entidades realizan diversas mejoras para conservar este espacio religioso a través del Plan de Patrimonio Eclesiástico de la Diputación Provincial de Huesca.

El proyecto para este templo, cerrado al culto por seguridad y cuyas obras ya están en marcha, contempla llevar a cabo el derrumbe de las partes más débiles, como alguna de las cubiertas de pladur, para conseguir una estructura más eficaz y que garantice su duración en el tiempo pese a las inclemencias climáticas. Además, se solucionarán las humedades.

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