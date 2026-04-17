IGLESIA DE TRAMACED
Freno al deterioro de San Miguel
La Crónica de la Hoya de Huesca
Tramaced
La Diputación y la Diócesis de Huesca colaboran para frenar el deterioro de la iglesia de San Miguel de Tramaced. Ambas entidades realizan diversas mejoras para conservar este espacio religioso a través del Plan de Patrimonio Eclesiástico de la Diputación Provincial de Huesca.
El proyecto para este templo, cerrado al culto por seguridad y cuyas obras ya están en marcha, contempla llevar a cabo el derrumbe de las partes más débiles, como alguna de las cubiertas de pladur, para conseguir una estructura más eficaz y que garantice su duración en el tiempo pese a las inclemencias climáticas. Además, se solucionarán las humedades.
- Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
- La presidenta del Basket Landes califica al público del Casademont Zaragoza de 'patético y vergonzoso
- Enrique Bunbury: 'Llegó un momento en el que prefería los bares de viejitos que los antros de rock
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga
- Rubén Díez, jugador del Ceuta: 'Fui socio, estuve en las finales de Montjuïc y el Bernabéu... La situación ahora es muy jodida, no nos vamos a engañar
- Bronca en Aragón por la regularización de migrantes: del 'motivo de alegría' al 'colapso en Zaragoza
- La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
- Detenido un okupa que se había atrincherado en un piso de Zaragoza tras una discusión con sus vecinos