40 ANIVERSARIO DEL HOGAR DE PERSONAS MAYORES DE HUESCA
El hogar en el que sí gusta hacerse mayor
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Hogar de Personas Mayores de Huesca ha celebrado su 40 aniversario con un acto institucional que ha servido para echar la vista atrás y poner en valor la evolución de un centro que abrió sus puertas en 1986. Lo que comenzó como un espacio de encuentro y ocio se ha transformado, cuatro décadas después, en un pilar fundamental para la promoción de la autonomía y el bienestar de los mayores de la capital oscense puesto que supera los 6.000 socios y recibe diariamente a más de 300 personas
En este sentido, la consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, ha destacado el papel vertebrador del centro: «Este hogar es un ejemplo de cómo la colaboración y el compromiso público permiten que nuestros mayores reciban la atención que merecen», ha señalado, recordando que instituciones como esta «son vitales para combinar bienestar, solidaridad y responsabilidad social».
«Hoy este centro es el reflejo de lo que queremos para todos nuestros mayores en Aragón: un modelo de envejecimiento activo donde no solo se viene a ‘estar’, sino a hacer, a aprender y a participar», ha añadido Susín.
Una oferta que anima y entretiene
La oferta ha pasado de los juegos de cartas y bailes de los 80 a una programación con más de 50 actividades culturales, deportivas y tecnológicas y servicios esenciales: podología, peluquería y una cafetería que sirve más de 25.000 desayunos y comidas.
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