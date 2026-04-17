Humor e ironía para reclamar la reforma de la carretera A-125

Los vecinos del Reino de los Mallos llevan tiempo reclamando una mejora urgente de la carretera A-125 y ya han tocado casi todos los palos: manifestaciones -en Los Monegros ya se celebran los ‘Martes negros’-, contactos con representantes políticos, con los medios de comunicación, vídeos reivindicativos, .mosaicos humanos, peticiones de reuniones... faltaba acaso echar mano del humor, aunque maldita la gracia.

Una bota en un agujero. / LA OFICINETA DE AYEBE

Es lo que discurrieron en La Oficineta de Ayerbe, la agencia rural y espacio de trabajo a las que dan vida Leticia Romeo y Michel Catalán, recientemente nominados a los ‘Premios Aragón Influye 2026’. Tirando de ironía, se han metido en la piel de dos investigadores que indagan qué hay detrás de los baches -porque debajo seguirá estando la arena- .

Unos « cráteres misteriosos» que para los sufridos usuarios de diario poco enigma tienen salvo saber cuándo llegará el día que los vean desaparecer. Mientras recorren la vía que conecta Ardisa, Biscarrués y Ayerbe y toman medidas de los agujeros, van encontrando los objetos más insospechados .

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Los alcaldes de la zona llevan dos años reclamando la ejecución de un proyecto que, según han sostenido, quedó redactado hace ya dos legislaturas, mientras el actual Gobierno en funciones ha negado siempre que realmente ese proyecto del tramo Ardisa-Ayerbe estuviera redactado, trámite ya sí completado que requiere ahora de la aprobación de unos presupuestos para los que no hubo acuerdo, sino elecciones. De hecho, el estado de la A-125 se abordó en el último Pleno de las Cortes de la última -y acortada- legislatura el pasado 11 de diciembre de 2025 y por unanimidad salió aprobada una proposición no de ley enmendada para mejorar la seguridad de la vía, entre otras cosas. Algo parecido se aprobó en noviembre de 2023. Entre tanto, los parcheos se deshacen por el uso como castillos de arena en la playa y los usuarios siguen buscando cómo lograr que les hagan caso. El humor que no falte.