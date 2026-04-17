MARCHA ZARAGOZA-HUESCA
La Jorgeada, todo un símbolo aragonés
La Crónica de la Hoya de Huesca
La XXV Jorgeada volverá a reunir a centenares de participantes en la tradicional marcha que une Zaragoza con Huesca pasando por las localidades de la Hoya de Huesca de San Jorge y Almudévar antes de alcanzar la capital del Alto Aragón.
La edición de este año, que arrancará la noche del próximo 22 de abril, adquiere un significado especial al conmemorar un cuarto de siglo de historia.
Lo que comenzó como «una andada de cuatro locos» se ha convertido en una cita de referencia con el respaldo de instituciones, ayuntamientos y entidades de todo el territorio. «Hoy la Jorgeada ya no es solo patrimonio de los andarines, es patrimonio de Aragón», afirmó orgulloso el presidente de Os Andarines d’Aragón, José María Gallego durante el acto de presentación celebrado en el Palacio de la Aljafería, -—escenario de la salida oficial de la marcha— que contó con la presencia de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, además del andarín José Luis Angulo y la voluntaria Montse Cubas, ambo s presentes en las 24 ediciones anteriores.
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