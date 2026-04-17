NUEVO RECORRIDO
La Magia del Grial lucirá por Guara
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
La marcha cicloturista La Magia del Grial celebrará su tercera edición el próximo sábado 30 de mayo en la provincia de Huesca, y lo hará manteniendo su compromiso solidario con la Fundación Valentia, a la cual irá destinada una parte de cada inscripción.
Tras la exitosa edición de 2025, con casi un millar de participantes, la de este año viene con importantes cambios en su recorrido debido a las obras de mejora de la A-132 que impedirán la realización del trazado habitual. En esta ocasión, será la Sierra de Guara la protagonista del recorrido, un paraje natural de incalculable belleza y con el perfil perfecto para el ciclismo de carretera.
- Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
- La presidenta del Basket Landes califica al público del Casademont Zaragoza de 'patético y vergonzoso
- Enrique Bunbury: 'Llegó un momento en el que prefería los bares de viejitos que los antros de rock
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga
- Rubén Díez, jugador del Ceuta: 'Fui socio, estuve en las finales de Montjuïc y el Bernabéu... La situación ahora es muy jodida, no nos vamos a engañar
- Bronca en Aragón por la regularización de migrantes: del 'motivo de alegría' al 'colapso en Zaragoza
- La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
- Detenido un okupa que se había atrincherado en un piso de Zaragoza tras una discusión con sus vecinos