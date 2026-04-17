La Magia del Grial lucirá por Guara

La marcha cicloturista La Magia del Grial celebrará su tercera edición el próximo sábado 30 de mayo en la provincia de Huesca, y lo hará manteniendo su compromiso solidario con la Fundación Valentia, a la cual irá destinada una parte de cada inscripción.

Tras la exitosa edición de 2025, con casi un millar de participantes, la de este año viene con importantes cambios en su recorrido debido a las obras de mejora de la A-132 que impedirán la realización del trazado habitual. En esta ocasión, será la Sierra de Guara la protagonista del recorrido, un paraje natural de incalculable belleza y con el perfil perfecto para el ciclismo de carretera.