Pasado en el escaparate

El Zentro de la Imagen Digital y la Memoria de Ayerbe, Zidma, celebró recientemente una nueva jornada de de puertas abiertas para dar a conocer los avances logrados en los trabajos arqueológicos que se vienen desarrollando en el Castillo d’os Muros de Ayerbe desde la primera campaña arqueológica, desarrollada en 2023.

Trabajos arqueológicos en el Castillo d'os Muros de Ayerbe. / ZIDMA

De la mano de del arqueólogo oscense Antonio Alagón, los asistentes pudieron descubrir varias de las claves y algunos de los secretos que guardaba el conjunto histórico, del que ya se conocen varios muros defensivos y estructuras de piedra que confirman que era un recinto fortificado. También se intuyen posibles estancias internas y se han hallado fragmentos de cerámica medieval, que resultan de utilidad para afinar a la hora de datar el momento de la ocupación.

La jornada de puertas abiertas fue una oportunidad para dar a conocer este escenario. / ZIDMA

Bajo la premisa de que el conocimiento puede animar el interés, la jornada de puertas abiertas, junto a la vista programada cada año de los alumnos del CPI Ramón y Cajal de Ayerbe, representa una estupenda ocasión para dar a conocer aquel escenario y llamar la atención sobre su importancia.

Alagón Castán dirige las operaciones y se apoya en voluntarios experimentados de Ayerbe y de la comarca, y en esta IV campaña arqueológica ha contado con la colaboración de otro arqueólogo voluntario. Se pretende así hacer Arqueología de Km Cero, un concepto que incluye a la asociación local Zidma, promotora del proyecto, al Ayuntamiento de Ayerbe, coorganizador de la actividad, así como a la población local.

La zona norte del monte de San Miguel concentra los esfuerzos del equipo de trabajo porque es allí donde Alagón cree que hay más opciones de seguir desenterrando el pasado.

Noticias relacionadas

Así, tras la limpieza y desbroce del terreno, se procedió a la ampliación de la excavación, tanto en diámetro como en profundidad para seguir desenterrando secretos de la fortaleza de origen musulmán y luego cristiana.