PIRINEOS SUR 2026
Los Planetas tocarán el 11 de julio en Lanuza
La Crónica de la Hoya de Huesca
Los Planetas, Christina Rosenvinge, Judeline, Samuraï y las aragonesas Ester Vallejo y Elem se suman al cartel de la XXXIII edición del Festival Pirineos Sur, que del 9 al 26 de julio volverá a llenar de música y bullicio el escenario flotante del pantano pirenaico de Lanuza.
Los últimos artistas se añaden al elenco ya conocido que forman Rubén Blades, José González, Suede, Rufus Wainwright, Bomba Estéreo, Carlos Ares, Dani Fernández, Hens, Valeria Castro, Sanguijuelas del Guadiana, ETS (En Tol Sarmiento), La Fúmiga o La MODA.
El 11 de julio reunirá también en el Alto Aragón a Los Planetas y Christina Rosenvinge.
Además, Pirineos Sur ha sido distinguido como Mejor Festival de Formato Medio de España en los Iberian Festival Awards, unos galardones que reconocen cada año a los principales festivales de la península ibérica. El premio, otorgado por votación del público, refuerza la proyección de un festival único por su personalidad, su enclave y su trayectoria, y consolida a Pirineos Sur como una de las grandes referencias culturales y musicales del país.
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