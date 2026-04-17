La Politécnica de Huesca da a conocer sus grados

La Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca celebró recientemente su jornada de puertas abiertas a la que pudieron asistir futuros estudiantes, familiares y otras personas interesadas en conocer las instalaciones de un centro que tiene sus ejes en la agricultura, el medio ambiente, la alimentación y el desarrollo rural. Imparte dos grados, los de Ciencias Ambientales e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Este último ofrece tres menciones (especialidades) en Explotaciones Agropecuarias, en Industrias Agrarias y Alimentarias y en Hortofruticultura y Jardinería, así como el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.