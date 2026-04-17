EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE HUESCA
Primera donación asistólica controlada en la provincia
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Hospital Universitario San Jorge de Huesca realizó el pasado mes de marzo la primera donación de órganos en asistolia controlada con ECMO de la provincia. Se trata de un hito destacado en el campo de la donación de órganos en Aragón ya que es la primera intervención de este tipo que se realiza fuera de Zaragoza.
La donación en asistolia controlada, esto es , una donación tras una muerte cardiorrespiratoria, posibilita obtener órganos válidos de pacientes cuyo corazón se ha detenido, tras confirmar el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria.
El uso de un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) permite oxigenar y preservar los órganos, tras la muerte cardiaca. Este tipo de procedimiento es una de las apuestas de los sistemas sanitarios para aumentar el número de órganos disponibles para el trasplante.
De hecho, en Aragón, en 2025, el 50% de los procesos han sido en donación en asistolia y el otro 50% en muerte encefálica.
El Coordinador de Trasplantes de Aragón, José Ángel de Ayala Fernández, felicitó al equipo profesional que ha conseguido este avance, que estuvo compuesto por una veintena de profesionales, tanto del Hospital Universitario San Jorge, como del equipo móvil de ECMO, situado en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
En la intervención participaron médicos y enfermeras Intensivistas del Hospital San Jorge, así como personal de quirófano y técnico de Rayos, junto a los coordinadores de trasplantes del Hospital Miguel Servet y del Hospital San Jorge, el coordinador autonómico, dos urólogos, y dos enfermeras perfusionistas del Servet, entre otros profesionales.
En 2025, los hospitales San Jorgede Huesca y el de Barbastro lograron dos donaciones cada uno.
Mención a la formación del equipo
José Ángel de Ayala Fernández agradeció la generosidad de la familia del donante y destacó la formación y profesionalidad del equipo del San Jorge y del equipo móvil ECMO de Zaragoza.
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