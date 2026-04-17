El Ramón y Cajal de Huesca, a pleno rendimiento

El nuevo centro de salud Ramón y Cajal Huesca atiende a una población de 17.850 usuarios y registrará cerca de 111.000 consultas al año. Prestará servicio a los vecinos de Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y del Casco Viejo, lo que supone aproximadamente el 30% de la población de Huesca. Tiene un consumo energético casi nulo, cuenta con casi 4.000 m2 en cinco plantas, y todas las categorías profesionales cuentan con su propio espacio.

Una infraestructura «moderna, eficiente, multidisciplinar y sostenible» según calificó el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, durante una reciente visita.