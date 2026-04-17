Siétamo recrea la Guerra entre dos fuegos cruzados

Un total de 140 recreadores históricos convirtieron a Siétamo en escenario del enfrentamiento fraticida de la Guerra Civil Española, en la sexta edición de las Jornadas Históricas de Siétamo.

Bajo el lema Siétamo, un pueblo entre dos fuegos se representaron los sucesos más importantes de esos días y se recreó lo que sucedió en Huesca con el ejército, qué hicieron los distintos partidos políticos, qué fue del alcalde de Siétamo y del de Huesca y cómo vivió todo ello la población civil que hasta ese momento mantenía una vida dedicada a sus rutinas, miedos, sueños e ilusiones.

Organizadas por el Ayuntamiento de Siétamo en colaboración con la Hoya de Huesca y el Grupo de Recreación Primera Línea de Huesca, las jornadas, pensadas estrictamente carentes de toda connotación política, según defienden sus impulsores, escogen la localidad de la Hoya de Huesca por su importancia durante la contienda. «Siétamo fue uno de los pueblos donde mayor contienda hubo de todo el frente de Aragón, allí se luchó casa por casa, entraban de una a otra a través de butrones y se inventó algo que posteriormente se haría popular con el nombre de cóctel molotov, que en Siétamo se llamaba la botella incendiaria y quedó arrasado».

Noticias relacionadas

Hubo espacio para visitas guiadas teatralizadas que contextualizaron cómo se vivía en esas fechas, sucesos históricos que marcaron varias generaciones y que son objeto de estudio en la actualidad, así como una recreación de combates en el intento de la toma de la localidad.