La Sotonera espera miles de visitantes para ver el eclipse

El embalse de La Sotonera albergará el Sizigia Eclipse Gathering 2026, del 10 al 14 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de sol, que transformará este paisaje natural de la provincia de Huesca en un escenario cósmico, para el que se esperan más de 10.000 personas.

Cartel promocional. / SERVICIO ESPECIAL

La productora independiente Own Spirit organiza este festival que propone arte monumental y música electrónica a través de un programa que se desplegará a través de 55 hectáreas a orillas del embalse de La Sotonera en cuatro escenarios.

Origen será el escenario central, según ha dado a conocer el CEO del festival, Francesc Ibáñez, que ha informado de que en este escenario, «corazón del Sizigia», actuarán 1200 MIC B y Riktam, Astrix, Ace Ventura, Liquid Soul, Tristan y Avalon.

Ombra Sonora será otro de los escenarios que se instalarán en La Sotonera, con Víctor Ruiz, Extrawelt, Raxon, Merkaba y Union Jack. Mientras que sobre el escenario Lumina actuará Oliver Kotetzki, Desert Dwellers, Darwin y Frida Darko, y en el cuarto Daniel Popper, Mimesis, Artescape, Protius y Daniel Heasnoot.

Se trata de un festival diseñado para ser un espacio seguro y de fácil acceso, que contará con zona de aparcamiento y para furgonetas y caravanas, servicio de alquiler de tipis para una estancia confortable, una zona holística, para yoga, meditación y desarrollo personal.

Una «oportunidad»

El alcalde de Alcalá de Gurrea considera que «es una oportunidad para toda la provincia y no sólo para el municipio de Alcalá». En ese sentido, Ibáñez señala que «al lado del club náutico tenemos como 15 hectáreas, que es la zona de entretenimiento, con los escenarios, zona de servicios, food trucks, baños y duchas y, al otro lado, hay otras 40 hectáreas para acampada. Esperamos aproximadamente unas 10.000 personas». Una cifra llamativa de visitantes que está previsto lleguen de más de 60 países, incluyendo Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Japón y Oriente Próximo.

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La organización también ha hablado del impacto social del festival, con más de 500 empleos directos e indirectos, dinamizando la economía local y el turismo verde en Aragón. Las entradas para el festival están ya a la venta al precio de 250 euros.