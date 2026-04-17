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‘UN VIAJE POR EL ALTO ARAGÓN’ EN AYERBE

Topolino pinta los paisajes de la Hoya

Un momento de la presentación.

Un momento de la presentación. / AYUNTAMIENTO DE AYERBE

La Crónica de la Hoya de Huesca

Ayerbe

Marc Combas, Topolino, presentó en Ayerbe su trabajo Un Viaje por el Altoaragón, colección de iustraciones y textos de los pueblos de la Hoya. Ha sido financiado por el Ayuntamiento y ZIDMA.

Detalle de la obra. | AYUNTAMIENTO DE AYERBE

Detalle de la obra. / AYUNTAMIENTO DE AYERBE

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