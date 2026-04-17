‘UN VIAJE POR EL ALTO ARAGÓN’ EN AYERBE
Topolino pinta los paisajes de la Hoya
La Crónica de la Hoya de Huesca
Ayerbe
Marc Combas, Topolino, presentó en Ayerbe su trabajo Un Viaje por el Altoaragón, colección de iustraciones y textos de los pueblos de la Hoya. Ha sido financiado por el Ayuntamiento y ZIDMA.
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