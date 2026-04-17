PROGRAMA ‘SENTIRA EN TU COLE’
Valentia lleva la atención al aula en Huesca
La Crónica de la Hoya de Huesca
Valentia ha puesto en marcha este curso esta experiencia pionera en Aragón: un equipo coordinado por Berta Carrera, responsable de Sentira, y formado por una terapeuta ocupacional especializada en integración sensorial y un psicólogo con orientación educativa especializado en apoyo conductual positivo asiste a 15 niños de cuatro centros de la provincia. Entran en los colegios, se sientan en las aulas, acompañan en el recreo y en el comedor, y trabajan codo con codo con docentes y familias. Las necesidades de los niños y niñas no son iguales ni las dificultades a las que se enfrentan se parecen las unas a las otras. «Solo se puede dar respuesta a la diversidad con recursos diversos y especializados», asegura la directora gerente de Valentia, Sara Comenge.
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