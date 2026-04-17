Valentia lleva la atención al aula en Huesca

Valentia ha puesto en marcha este curso esta experiencia pionera en Aragón: un equipo coordinado por Berta Carrera, responsable de Sentira, y formado por una terapeuta ocupacional especializada en integración sensorial y un psicólogo con orientación educativa especializado en apoyo conductual positivo asiste a 15 niños de cuatro centros de la provincia. Entran en los colegios, se sientan en las aulas, acompañan en el recreo y en el comedor, y trabajan codo con codo con docentes y familias. Las necesidades de los niños y niñas no son iguales ni las dificultades a las que se enfrentan se parecen las unas a las otras. «Solo se puede dar respuesta a la diversidad con recursos diversos y especializados», asegura la directora gerente de Valentia, Sara Comenge.