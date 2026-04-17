ANTE MÁS DE 200 FIELES EN HUESCA
Visita cardenalicia a San Vicente
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
La visita a Huesca del cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, también arzobispo emérito de Tegucigalpa, congregó a más de 200 fieles en la iglesia de san Vicente el Real para asistir a su conferencia sobre la primera exhortación apostólica del papa León XIV, Dilexi te, de octubre de 2025. Con el nombre La opción por los pobres en la Iglesia, Rodríguez Madariaga explicó que el documento es un «acompañamiento» a la carta encíclica del papa Francisco Dilexit nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, publicada en 2024. «Amar a los pobres como lo hizo el Señor Jesús», apuntó el cardenal.
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