MÁS DE 5 MILLONES PARA INVERSIÓN MUNICIPAL EN HUESCA
Acuerdo mayoritario para hacer uso de los remanentes
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Ayuntamiento de Huesca podrá atender gastos que no pueden demorarse hasta el próximo ejercicio tras la reciente aprobación plenaria de un expediente de suplemento de crédito por un importe de 3.945.135,18 euros.
En el ámbito urbano, recoge un plan de asfaltado y repavimentación de calles por importe de 1.852.406,03 euros, que incluyen algunas actuaciones que se derivan de la propuesta del PSOE aprobada en el último pleno y de los acuerdos para plasmar dicha propuesta en las modificaciones de crédito para reparto de remanentes.
En concreto: 1.000.000 de euros para el plan de asfaltado, 500.000 euros para la reurbanización de la calle Lanuza, a lo que se suma una inversión de 300.000 euros para la fase final del parque de San Martín. Además de estas cuestiones, se han consignado 200.000 euros para la construcción de escaleras entre la ronda de Montearagón y el paseo de la Muralla y 152.406,03 euros para la mejora de caminos del término municipal, entre ellos el de la Cruz del Palmo.
Otra de las partidas destacadas asciende a 1.410.000 euros para inversiones en edificios municipales, que incluye la reforma de un local en la plaza de San Bernardo, con 1.200.000 euros, y actuaciones en el cementerio municipal, con 210.000 euros destinados a la construcción de nuevos nichos y columbarios. Asimismo, se contemplan otras intervenciones en espacios públicos como la plaza de toros. El expediente incluye la adquisición de una caseta para el control de accesos a las piscinas de San Jorge, el refuerzo del mantenimiento del Palacio de Deportes y el incremento de los contratos de servicios de los programas europeos Poctefa Pyrenart y Poctefa Eko.
Tramo de Desengaño peatonal
La modificación de la Ordenanza Reguladora de la ZBE de Huesca permitirá la peatonalización del tramo de la calle del Desengaño comprendido entre la
plaza de San Vicente y la calle del General Alsina, act uación reclamada por los vecinos.
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