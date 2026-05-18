SE INCORPORA A LA RUTA EUROPEA DEL QUESO
Almudévar se asoma con éxito al mundo quesero
La Crónica de la Hoya de Huesca
Almudévar
Almudévar debutó con gran éxito en la Ruta Europea del Queso con la primera edición de su Feria del Queso, que reunió a una veintena de queserías artesanas de toda España y a la que asistió la nueva consejera de Agricultura, Arancha Simón y la alcaldesa de Almudévar, Sofía Avellanas. El numeroso público pudo degustar y adquirir quesos de Cabrales, Idiazábal, de Broto, de La Litera, d’Estrabilla de Almudévar, el Cabra Payoya, Torta del Casar y Cava de Extremadura, entre otros.
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Real Zaragoza - Real Sporting, en directo: los de Navarro no reaccionan
- El Valencia Basket-Casademont Zaragoza de la final de Liga, en directo: así va el partido a vida o muerte en el Roig Arena
- La carrera universitaria que estudia Iván Azón, exdelantero del Real Zaragoza: casi 40.000 euros de sueldo y más de un 10 de nota de corte
- El triple crimen de Jaca: 74 puñaladas y la llamada que dejó helada a la policía
- Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza: 'No descarto la matrícula gratuita en primero para el curso que viene
- Reabre el icónico café Il Vecchio de Zaragoza convertido en una vermutería y bar de tardeo
- La crónica del Real Zaragoza-Sporting. La infamia trae ya el infierno