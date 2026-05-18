Almudévar se asoma con éxito al mundo quesero

Almudévar debutó con gran éxito en la Ruta Europea del Queso con la primera edición de su Feria del Queso, que reunió a una veintena de queserías artesanas de toda España y a la que asistió la nueva consejera de Agricultura, Arancha Simón y la alcaldesa de Almudévar, Sofía Avellanas. El numeroso público pudo degustar y adquirir quesos de Cabrales, Idiazábal, de Broto, de La Litera, d’Estrabilla de Almudévar, el Cabra Payoya, Torta del Casar y Cava de Extremadura, entre otros.

Los visitantes disfrutaron de los diferentes quesos de la zona. / QUESO DE LA LITERA