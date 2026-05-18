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SE INCORPORA A LA RUTA EUROPEA DEL QUESO

Almudévar se asoma con éxito al mundo quesero

La alcaldesa Avellanas, la nueva consejera Simón y la representante de Queso de la Litera.

La alcaldesa Avellanas, la nueva consejera Simón y la representante de Queso de la Litera. / QUESO DE LA LITERA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Almudévar

Almudévar debutó con gran éxito en la Ruta Europea del Queso con la primera edición de su Feria del Queso, que reunió a una veintena de queserías artesanas de toda España y a la que asistió la nueva consejera de Agricultura, Arancha Simón y la alcaldesa de Almudévar, Sofía Avellanas. El numeroso público pudo degustar y adquirir quesos de Cabrales, Idiazábal, de Broto, de La Litera, d’Estrabilla de Almudévar, el Cabra Payoya, Torta del Casar y Cava de Extremadura, entre otros.

Almudévar se asoma con éxito al mundo quesero

Los visitantes disfrutaron de los diferentes quesos de la zona. / QUESO DE LA LITERA

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