Ayerbe muestra el valor constructivo de la tierra

Ayerbe ha acogido recientemente el inicio del XXIII Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra (Siacot). Un evento para profesionales y aficionados que, junto a la localidad palentina de Paredes de Nava, ha reunido a más de 240 expertos de 23 países para reivindicar el valor de la tierra como elemento constructivo que sigue siendo de primer orden en tiempos en los que conviene tener muy en cuenta el impacto ambiental de la arquitectura contemporánea para hacerla sostenible.

A través de talleres y charlas, expertos de ambas orillas del Atlántico mostraron las pobilidades de técnicas como el adobe, la tierra aligerada con fibras, el bloque de tierra comprimida en molde o la tapia, la técnica de compactado de capas de tierra en un encofrado. Analizaron materiales y técnicas, ensayaron bloques y comprobaron la consistencia de las bóvedas en un ambiente de camaradería llevado a la visita a la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, Calatayud y Peñaranda de Duero antes de recalar en Paredes de Nava.