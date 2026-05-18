LA COMPAÑÍA ILUSTRADA 2026
Las bibliotecas se llenan de misterio
La Crónica de la Hoya de Huesca
Misterios de libro es el sugerente lema de la nueva edición, la sexta ya, de La Compañía Ilustrada, el programa cultural de la DPH para el fomento de la lectura y la ilustración en las bibliotecas de la provincia.
La propuesta vuelve a convertir estos espacios en lugares de encuentro con la creación contemporánea, la literatura y la imaginación, reforzando además el papel de las bibliotecas como centro vivo de la vida cultural en los municipios. En total, habrá 40 exposiciones en 40 municipios de todo el Alto Aragón, y tanto en calles y plazas, como en interiores y espacios públicos.
La nueva edición invita a explorar el misterio en todas sus formas: lo desconocido, lo oculto, lo inexplicable y también las grandes preguntas que atraviesan la literatura
El programa parte de títulos tan conocidos como como Frankenstein, El fantasma de Canterville, Solaris, El Horla, El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, La desaparición de Majorana o El invencible verano de Liliana, junto al trabajo de diez ilustradores.
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