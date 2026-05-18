PRIMERA JORNADA SOBRE LA GANADERÍA EXTENSIVA
Biscarrués promueve las prácticas tradicionales
La Crónica de la Hoya de Huesca
Biscarrués
Biscarrués Sostenible aborda el 16 de mayo la importancia de la ganadería extensiva en la primera jornada de un programa municipal ideado para fomentar la conciencia ambiental de la poblaciónmediante prácticas tradicionales sostenibles como la propia ganadería extensiva, fundamentales para la conservación de los ecosistemas, la prevención de incendios y la lucha contra el abandono rural. Promueve el consumo responsable y de proximidad, el conocimiento de la biodiversidad local.
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