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IV PREMIO EMPRESARIAL

Cabrero e Hijos, la más inclusiva

Acto de entrega del reconocimiento.

Acto de entrega del reconocimiento. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La empresa altoaragonesa Cabrero e Hijos ha recibido el IV Premio Empresa Más Inclusiva 2026, un reconocimiento que distingue a las compañías con las políticas de empleo más inclusivas y que promueven activamente la contratación de personas con discapacidad en sus plantillas.

El adjunto a la gerencia de la empresa, Agustín Cabrero, destacó la «responsabilidad ética» de devolver a la sociedad algo de lo dado con la inclusión, como bien saben trabajadores de Cabrero e Hijos como Laura, David, Andrea y Marcos, entre otros.

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