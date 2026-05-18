IV PREMIO EMPRESARIAL
Cabrero e Hijos, la más inclusiva
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
La empresa altoaragonesa Cabrero e Hijos ha recibido el IV Premio Empresa Más Inclusiva 2026, un reconocimiento que distingue a las compañías con las políticas de empleo más inclusivas y que promueven activamente la contratación de personas con discapacidad en sus plantillas.
El adjunto a la gerencia de la empresa, Agustín Cabrero, destacó la «responsabilidad ética» de devolver a la sociedad algo de lo dado con la inclusión, como bien saben trabajadores de Cabrero e Hijos como Laura, David, Andrea y Marcos, entre otros.
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