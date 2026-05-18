Ciencia y teatro sobre los eclipses

El primer eclipse total de sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, previsto para el próximo 12 de agosto, ha disparado el interés por este evento astronómico y en el Planetario de Aragón, ubicado en Walqa, han organizado recientemente un espectáculo de teatro, ciencia y proyecciones audiovisuales conducido por Oswaldo Felipe, integrante de PAI Producciones. Eclipse: un escondite cósmico, enseñó desde la emoción, con un tono juglaresco y la combinación de humor, música en directo y elementos de malabares.