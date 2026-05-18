PLANETARIO DE ARAGÓN
Ciencia y teatro sobre los eclipses
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
El primer eclipse total de sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, previsto para el próximo 12 de agosto, ha disparado el interés por este evento astronómico y en el Planetario de Aragón, ubicado en Walqa, han organizado recientemente un espectáculo de teatro, ciencia y proyecciones audiovisuales conducido por Oswaldo Felipe, integrante de PAI Producciones. Eclipse: un escondite cósmico, enseñó desde la emoción, con un tono juglaresco y la combinación de humor, música en directo y elementos de malabares.
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Real Zaragoza - Real Sporting, en directo: los de Navarro no reaccionan
- El Valencia Basket-Casademont Zaragoza de la final de Liga, en directo: así va el partido a vida o muerte en el Roig Arena
- La carrera universitaria que estudia Iván Azón, exdelantero del Real Zaragoza: casi 40.000 euros de sueldo y más de un 10 de nota de corte
- El triple crimen de Jaca: 74 puñaladas y la llamada que dejó helada a la policía
- La crónica del Real Zaragoza-Sporting. La infamia trae ya el infierno
- Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza: 'No descarto la matrícula gratuita en primero para el curso que viene
- Reabre el icónico café Il Vecchio de Zaragoza convertido en una vermutería y bar de tardeo