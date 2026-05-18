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EL 16 DE MAYO DESDE EL POLIDEPORTIVO DE AYERBE

Convocada una marcha lenta por la seguridad en la A-125

La protesta sigue a la de los martes negros de Monegros.

La protesta sigue a la de los martes negros de Monegros. / COMARCA DE LOS MONEGROS

La Crónica de la Hoya de Huesca

Ardisa/Biscarrués/Ayerbe

Vecinos y representantes municipales de las localidades de Ardisa, Biscarrués y Ayerbe han convocado el 16 de mayo una marcha lenta en coche para denunciar el grave deterioro de la carretera A-125 y reclamar al Gobierno de Aragón la ejecución urgente del proyecto de mejora integral ya redactado para esta vía y pendiente de licitación y dotación presupuestaria.

Convocada una marcha lenta por la seguridad en la A-125 |

Convocada una marcha lenta por la seguridad en la A-125 / SERVICIO ESPECIAL

La movilización tiene previsto partir a las 12.00 horas desde El Brizna, junto al polideportivo Everest de Ayerbe y discurrirá por Ayerbe, Biscarrués y Ardisa.

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Los convocantes denuncian que la situación de la carretera, frecuentemente parcheada hasta su definitiva reforma, se ha agravado notablemente tras las últimas lluvias, que han provocado nuevamente la aparición de numerosos baches y desperfectos en un firme muy deteriorado. Esta situación ya está ocasionando pinchazos, averías y un importante riesgo para la seguridad vial, advierten. Además, recuerdan que recientemente se produjo un accidente con vuelco de un vehículo en esta carretera, un hecho que ha vuelto a poner de manifiesto la peligrosidad de esta infraestructura y la necesidad urgente de actuar antes de que se produzcan consecuencias todavía más graves.

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