Cuatro millones para gasto energético de los municipios

El pleno de la DPH ha aprobado incrementar un 60% el Plan de Suministros Energéticos para ayudar a 201 municipios altoaragoneses a afrontar el aumento de los costes de la electricidad, el combustible y el mantenimiento de sus instalaciones.

La diputación ha aprobado también un paquete de 350.000 euros de ayudas sociales para 13 entidades. En lo que llevamos de año, las ayudas de la DPH al tercer sector ascienden ya 1,9 millones.

La iniciativa plenaria supone un incremento extraordinario del 60% en su Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para Suministros Energéticos y su Mantenimiento Correctivo, que pasa de los 2,5 millones de euros de 2025 a los 4 millones en 2026.

El objetivo de esta medida, solicitada por el PSOE ante la cifra inicial de 2,5 millones, es aliviar la situación económica de los consistorios de la provincia, especialmente en un contexto marcado por la subida de los precios de la energía y la incertidumbre en los costes de suministros básicos. Las ayudas permitirán colaborar en la financiación del alumbrado público, el consumo eléctrico de instalaciones municipales y su mantenimiento.

Momento delicado

El presidente de la DPH, Isaac Claver, subraya que esta medida extraordinaria responde a la necesidad de apoyar a los ayuntamientos en un momento de especial dificultad económica. «Nuestra esencia como diputación es ayudar a nuestros pueblos. Con este incremento del plan ayudamos a hacer frente al aumento del precio de la energía y del combustible provocado por el contexto mundial», afirma.

La distribución de los fondos se ha establecido en función del tamaño de los municipios. Así, los 195 municipios de menos de 5.000 habitantes recibirán un total de 3.376.000 euros. Cada uno de ellos contará con una asignación fija de 7.304 euros, a la que se sumará una cuantía variable en función de su población y del número de entidades singulares.

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Modelo de reparto

Por su parte, los seis municipios de más de 5.000 habitantes de la provincia recibirán 624.000 euros en total, lo que supone 104.000 euros para cada uno. Este incremento se traduce en mejoras concretas para las arcas municipales. Es el caso de Antillón, que con 127 habitantes pasará de recibir 5.770 euros en 2025 a 9.246 euros en 2026.