FESTIVAL INCLUSIVO DE CREATIVIDAD ORGANIZADO POR CADIS HUESCA
‘Diversario’ da rienda suelta al arte desacomplejado
La Crónica de la Hoya de Huesca
Talleres de poesía, danza, máscaras, cine, cómic, collage, malabares, música de diferentes estilos, audiovisual y pintura convirtieron el Festival Inclusivo de Creatividad Diversario en un referente de la cultura inclusiva.
«Es un diálogo caótico, es imaginación, es reflexión a través del arte y, en definitiva, es toda una experiencia de la que todos salimos más empáticos y con la mente más abierta, una oportunidad para la inclusión», definió la por entonces todavía consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones y ahora encargada del área de Educación, Carmen Susín, presente en la inauración de la séptima edición de un festival organizado por Cadis Huesca y que se enmarca en el proyecto #HuescaMásInclusiva, promovido por Ayuntamiento de Huesca, Fundación la Caixa, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Comarca de Sobrarbe, Ayuntamiento de Sabiñánigo y Cadis Huesca y una amplia lista de empresas grandes y pequeñas que arrimaron el hombro.
La obra Chocolate con churros, a cargo del grupo de teatro de Cruz Blanca Huesca, y la proyección del videoclip Inadaptados, de Charlotte Bouguet, con la colaboración de varios usuarios del centro de Valentia en Sobrarbe, fueron algunas de las primera propuestas creativas que se presentaron en una cita que emplea el arte como vehículo de expresión, muchas veces de forma caótica y siempre desacomplejada.
El Olimpia, en pie
Nómada Producciones Audiovisuales guió el audiovisual ciego/sordo; Instrucciones para montar un cabaret’, dirigido por Kike Lera del Amo, logró que el que Teatro Olimpia de Huesca lleno se levantara para brindar una gran ovación; y el swing lo puso HuesconSwing Hepcats en Fundación Cruz Blanca
Un programa de actividades abiertas a la participación. Un concurso real, de los de mancharse las manos y experimentar con las diferentes disciplinas artísticas o simplemente asistir a los espectáculos preparados. El premio, doble, tanto para quienes se subieron al escenario o quienes se mancharon las manos de pintura como para el público asistente, que salió con el corazón lleno.
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