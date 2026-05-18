XXVI PIRINEOS SUR
Drexler y ‘Omega’ completan el cartel
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali, el homenaje a Omega con Lagartija Nick y Kiki Morente, Lorena Álvarez, Jimena Amarillo, Alex Serra y Monsieur Periné cierran el cartel del XXXIII Pirineos Sur. La cita que se celebrará entre el 9 y el 26 de julio sobre el escenario flotante de Lanuza, contará con grandes nombres nacionales e internacionales como Rubén Blades, José González, Suede, Los Planetas, Rufus Wainwright, Judeline, Bomba Estéreo, Carlos Ares, Valeria Castro, ETS, Dani Fernández, La Fúmiga, Hens, La MODA, Sanguijuelas del Guadiana, Christina Rosenvinge, SamuraÏ, Nacho Vegas, Elem, Ester Vallejo y Melanie Santiler.
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