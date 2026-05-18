CONCURSO APOLO 2026
Galardón para un estudiante del IES Sierra de Guara de Huesca
La Crónica de la Hoya de Huesca
Alejandro Lázaro Traid, alumno de 3º de ESO del IES Sierra de Guara, de Huesca, se ha alzado con el primer premio de Narrativa del Concurso Internacional Apolo 2026, un certamen de excelencia organizado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la Fundación Albireo y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), que promueve el diálogo entre las ciencias y las humanidades. Cuenta con la participación de estudiantes de centros educativos de toda España y de Latinoamérica. La obra galardonada, titulada Desvío, es un relato de 20 páginas que sitúa su trama en un enigma astronómico relacionado con una anomalía en las órbitas del sistema joviano.
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