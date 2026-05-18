INDUSTRIA AÑADE 3.500 EMPLEOS
Huesca mantiene la menor tasa de paro del país
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
Huesca consolida su posición de privilegio como la provincia española con menor tasa de paro (5,56%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026 . Crece en industria ( 24,3% interanual ), agricultura (11,8%) y en servicios (4,7%). Una foto que confirma la imagen de primer plano que ofrece el Ministerio de Trabajo y Economía Social en los datos correspondientes al pasado mes de abril, cuando el desempleo volvió a descender en el Alto Aragón en 160 personas, lo que supone una caída del 2,4 % respecto al mes de marzo, hasta dejar en 6.510 la cifra de personas registradas en las oficinas de empleo.
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