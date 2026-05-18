Huesca mantiene la menor tasa de paro del país

Huesca consolida su posición de privilegio como la provincia española con menor tasa de paro (5,56%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026 . Crece en industria ( 24,3% interanual ), agricultura (11,8%) y en servicios (4,7%). Una foto que confirma la imagen de primer plano que ofrece el Ministerio de Trabajo y Economía Social en los datos correspondientes al pasado mes de abril, cuando el desempleo volvió a descender en el Alto Aragón en 160 personas, lo que supone una caída del 2,4 % respecto al mes de marzo, hasta dejar en 6.510 la cifra de personas registradas en las oficinas de empleo.